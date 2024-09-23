Taksim'de Gün Batımı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
İstanbul'da sağanak yağışın ardından Taksim'deki gün batımı, muhteşem manzaralarıyla görenleri mest etti. Vatandaşlar bu eşsiz anları cep telefonlarıyla kaydedildi.
Taksim'de gün batımı kartpostallık manzara oluştururken, manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.
İstanbul'da yaşanan sağanak yağışın ardından Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. Gün batımı adeta görsel şölen oluştururken, vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekti. - İSTANBUL