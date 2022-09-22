Taksim'de aynı anda hem yağmur yağdı hem güneş açtıİSTANBUL Taksim'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış esnasında bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bazı vatandaşlar tarafından şaşkınlığa neden oldu.

Taksim'de aynı anda hem yağmur yağdı hem güneş açtı

İSTANBUL Taksim'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış esnasında bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bazı vatandaşlar tarafından şaşkınlığa neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Beyoğlu Taksim Meydanı'nda akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. O esnadan güneşin, bulutların arasından kendini göstermesi o sırada Taksim Meydanında bulunan vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

Kısa süreli etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşların ise bine kenarlarına sığındığı görüldü.