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Taksim'de Aniden Bastıran Yağmur Vatandaşları Zorda Bıraktı

Taksim'de Aniden Bastıran Yağmur Vatandaşları Zorda Bıraktı
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İstanbul Taksim'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşları ıslattı. Meteoroloji uyarılarına rağmen yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmur sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı ise dikkat çekti.

İstanbul Taksim'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda yağmur etkili oldu. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile çıktıkları sokakta yağmurdan korunurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kısa süren yağmur sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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