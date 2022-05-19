19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Taksim Cumhuriyet Anıtı - Haberler

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Taksim Cumhuriyet Anıtı

AA - Taha Erham Keleş - Yerel
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği koordinesinde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen törende, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu anıta çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

AA / Taha Erham Keleş - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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