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Taksici Esnafı Taşkın Telci, Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Taksici Esnafı Taşkın Telci, Doğum Gününde Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 47 yıllık taksici esnafı Taşkın Telci, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Cenazesi doğum gününde, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Telci, 2020 yılında yılın ahisi ödülüne layık görülmüştü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2020 yılında Yılın Ahisi seçilen 47 yıllık taksici esnafı Taşkın Telci (70) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybederken, doğum gününde sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki taksi durağında 47 yıl taksicilik mesleğini sürdüren Taşkın Telci, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Telci 2020 yılında yılın ahisi seçilerek dönemin Valisi Hüseyin Aksoy tarafından ödülünü alarak şed kuşatılmıştı.

Doğum gününde toprağa verildi

Telci'nin vefatı sevenlerini üzüntüye boğarken, cenazesi doğum günü olan bugün yaklaşık yarım asır görev yaptığı taksi durağı yanındaki Eski Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası yeni Mahalle Akseki Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, taksici esnafı, ailesi ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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