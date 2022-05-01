Takla atan otomobil yol ortasında ters dönerek durdu

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde takla atan otomobil yol ortasına ters dönerek dururken, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ- Bolvadin ilçe karayolunda meydana geldi. K.A.K., idaresindeki 77 AAZ 502 plakalı otomobil Avdan köyü yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç ardından yol ortasına ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.