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Takısız düğün yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Takısız düğün yaptılar

Van'da dünya evine giren bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi.

Van'da dünya evine giren bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi.

Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu açılırken, Van'da dünya evine giren bir çift, düğünlerinde yakınlarının ve davetlilerin takı takmasını istemedi. Aynı kurumda çalışan Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak beraberliklerini düğünle taçlandırarak dünya evine girdiler. Ancak, Zübeyde Aldemir ve Deniz Kıyak düğünlerinde herkesten farklı bir uygulayamaya da imza attılar.

Düğünlerine davet ettikleri yakınları ve arkadaşlarının takı takmasını istemeyen çift, altın fiyatlarının yüksekliği ve ekonomik sıkıntı nedeniyle kimsenin rahatsız olmasını istemediklerin belirterek, "Biz yakınlarımız ve arkadaşlarımızın bizim en mutlu günümüzde yanımızda olmasını ve gönüllerince eğlenmelerini istedik. Bizim için önemli olan da buydu. Düğünlerde takı takmanın insanları ekonomik olarak zorladığını biliyoruz. Biz böyle bir karar vererek kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik. Yakınlarımız ve davetlilerimiz de bu kararımızı taktirle karşıladı" dedi. - VAN

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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