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Takip mesafesine uymayan sürücüler zincirleme kazaya neden oldu

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken takip mesafesine uymayan bir aracın yaptığı fren, 3 araçlı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi.

Takip mesafesine uymayan sürücüler zincirleme kazaya neden oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken takip mesafesine uymayan bir aracın yaptığı fren, 3 araçlı zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli-Aydın Karayolundan il merkezine seyir halinde ilerleyen Bayram K. idaresindeki 48 YP 102 plakalı otomobil, önündeki aracın yavaşlaması nedeniyle ani fren yaptı. O esnada ise arkada gelen Mehmet B. yönetimindeki 20 BCM 58 plakalı hafif ticari araç, önündeki otomobile çarpması sonucu orta refüje çıktığı öne sürüldü. Saniyeler sonra takip mesafesini koruyamayan 20 ZT 625 plakalı bir araç da Bayram K. idaresindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine trafik polisi kaza yerine sevk edildi.

Herhangi bir can kaybının oluşmadığı kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ani fren yapılması nedeniyle trafiği birbirine kattan kaza, takip mesafesinin önemini bir kez daha hatırlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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