Takı töreninde damada cağ kebap cağı taktılar

Oltu'da Cağ Kepap işletmeciliği yapan İbrahim Mansız, hafta sonunda Busenur Mansız ile Oltu Erasparkta gerçekleştirilen muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Damat İbrahim Mansız'ın arkadaşları takı töreninde Oltu cağ kebabı cağını kırmızı kurdelaya bağlayıp damadın boynundan astılar. Bu hediye karşısında şaşıran İbrahim Masız arkadaşlarına teşekkür ederek verdikleri cağları iş yerinde kullanacağını söyledi.

Davetlilerden Ali Şahin, "Oltu ve köylerinde gelin damada ilginç hediyeler takılırdı. Cağ kebap cağı ilk defa gördük şaşırdık, ama olsun. İlginç bir hediye olarak düğüne damgasını vurdu" dedi. - ERZURUM