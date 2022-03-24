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Tahsilat vezneleri 3 ayrı noktada

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tahsilat vezneleri 3 ayrı noktada

Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir ile Konuralp bölgesinde bulunan tahsilat vezneleri aktif olarak çalışırken vatandaşların şehir merkezine gitmeden faturalarını ödeme imkanı sunuyor.

Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir ile Konuralp bölgesinde bulunan tahsilat vezneleri aktif olarak çalışırken vatandaşların şehir merkezine gitmeden faturalarını ödeme imkanı sunuyor.

Düzce Belediyesi vatandaşların belediye ile ilgili tahsilat işlemlerini yapmaları için şehrin 3 bölgesinde açık tutuyor. Yaklaşık 50 bin nüfuslu Bahçeşehir bölgesi ve Konuralp bölgesindeki vatandaşların merkez binaya gelmelerine gerek kalmadan işlemlerinin yapabiliyor.

Düzceliler Bahçeşehir ve Konuralp'te ek hizmet binalarında belediyeye ait tüm tahsilat kalemlerinde işlemlerini yapabiliyor. Öte yandan e-belediye uygulaması ile de vatandaşlar tahakkuk edilmiş ödemelerini interaktif bankacılık sistemi ile ödeyebiliyor. - DÜZCE

Tahsilat vezneleri 3 ayrı noktada

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Konuralp, Yerel, Haberler

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