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Tahran'da geniş kapsamlı deprem tatbikatı yapılacak

Yerel Haberler

Tahran'da geniş kapsamlı deprem tatbikatı yapılacak

İran'ın Tahran eyaletinde 7 büyüklüğündeki deprem ihtimaline karşı geniş kapsamlı deprem tatbikatı yapılacağı açıklandı.

İran'ın Tahran eyaletinde 7 büyüklüğündeki deprem ihtimaline karşı geniş kapsamlı deprem tatbikatı yapılacağı açıklandı.

Tahran Kriz Önleme ve Yönetme Teşkilatı Başkanı Ali Nasıri, 2 Mart'ta Tahran eyaletine bağlı 22 kentte 7 büyüklüğündeki olası deprem ihtimaline karşı geniş kapsamlı deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı. Tatbikatın Tahran'ın kuzey fay hattında 7 büyüklüğünde olası bir deprem senaryosunun temel alınarak tasarlandığını söyleyen Nasıri, "Kriz anında Tahran metropolünde hava kurtarma tatbikatı" başlığıyla havadan yardım ve kurtarma ekiplerinin hazırlığının ölçüleceğini aktardı.

Geçtiğimiz yıllarda benzer iki tatbikatın daha yapıldığını aktaran Nasıri, havadan yardım ve kurtarma tatbikatlarının bu yıl üçüncü aşamasını gerçekleştireceklerini söyledi. Tatbikatta toplam 15 kuruluşun yer alacağını da belirten Nasıri, öngörülen uygulamalar hakkında bilgi vererek, "Sabit kanatlı uçak ve helikopterlerin donatılması ve yüklenmesi, yetkililerin ve acil yardım ekiplerinin transferi, acil durum araçlarının taşınması, yaralıların bölgeden tahliyesi, helikopterlerin kullanıldığı varsayımsal yangın söndürme operasyonları, sahra hastanesi kurulması, triyaj operasyonları gibi bu tatbikatın öngörülen uygulamaları arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Tahran Kriz Önleme ve Yönetme Teşkilatı Başkanı Ali Nasıri, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise, fayların türü nedeniyle Tahran'ın, Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip olduğunu söylemişti. - TAHRAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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