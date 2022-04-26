Tahran'da canlı kedi müzesi büyük ilgi görüyor

İran'ın başkenti Tahran'da farklı cinsteki kedilere ev sahipliği yapan canlı kedi müzesi, İranlılar tarafından büyük ilgi görüyor.

İran'ın başkenti Tahran, içerisinde 27 farklı cins kedinin bir arada bulunduğu kedi müzesine ev sahipliği yapıyor. Tahran'da iki katlı kafenin üst katında bulunan müzede en çok Van kedisi ilgi görürken, müzenin duvarlarında kedi resimleri ve İranlı ünlü Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" adlı hikayesinin resimlerle canlandırıldığı tablolar yer alıyor. Kediler ile vakit geçirmek isteyen İranlı aileler ve gençler Tahran'da bulunan bu müzeyi sık sık ziyaret ediyorlar.

Gönüllü olarak kedilere sahip çıktıklarını ve ardından kafenin üst katını müze yaptıklarını belirten müze sorumlusu Nida Ekberiyan, ziyaretçilerin kafede yaptıkları harcamalar ve kafe içerisinde satılan hediyelik eşyalar ile kedilerin masraflarının karşılandığını belirtti. Ekberiyan, "Burada 27 kediye ev sahipliği yapıyoruz. Müzede İran kedisi, Van kedisi, Yerli Shorthair, British, Scottish Fold ve Mavi Rus kedisi gibi cinsler var. Tüm bu kedileri biz sahiplendik. Çünkü hayvanların alınıp satılmasına karşıyız. Müzedeki kedilerin ihtiyaçları şahsi olarak karşılanıyor. Herhangi bir yerden destek almıyoruz. Kafede satılan hediyelik eşyalar ve kafeden elde edilen kazanç ile kedilerin ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.

Müzenin alt katında bulunan kafeden elde edilen kazanç ile sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirten Hüseyin Hemledari, "Müzenin aşağı katı ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmeleri için düşünüldü. Üst bölüm ise tamamen kedilere ait. Şuan 27 kedi burada bulunuyor ancak bu sayı artabiliyor. Kafe içerisinde üzerlerinde kedi işlemeleri olan hediyelik eşyalar satıyoruz. Satıştan elden edilen kazanç ise dışarıdaki sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanmak üzere kullanılıyor. Müzede bulunan kedilerin mama ihtiyaçları ziyaretçilerin aldığı biletler ile karşılanıyor" şeklinde konuştu. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel