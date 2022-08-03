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Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Sahada sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de belediye hizmet binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

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Sahada sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de belediye hizmet binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla mahalle, park ve saha gezisinde bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Hizmet Binası'na gelen vatandaşlarla sohbet ederek yapılan projelerle ilgili fikir ve düşüncelerini aldı.

"Gençlerimiz ve vatandaşlarımız için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın rahatı için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği ifade ederek, "Gençlerimiz bizim değerlerimiz onlara her zaman sahip çıkacağız. Vatandaşlarımız ve gençlerimiz için gece gündüz demeden ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Zaman zaman sahada zaman zaman ise Belediye Hizmet binamızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızla istişare ederek daha iyi projeler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı ile Şahinbey Belediyesi Hizmet binasında bir araya gelen vatandaşlar, "Çanakkale ziyaretleri ve çocuklarımıza eğitimde verdiğiniz destekler için özellikle teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğini bizler kadar düşünüp onların yanında olmanız bizleri mutlu ediyor. Her alanda yanımızda oldunuz, bu destekleri ve çalışmaları ne çocuklarımız ne de bizler hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için Başkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştular. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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