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Tahmazoğlu: "Tüm çalışmalarımız vatandaşımızın rahatlığı için"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tahmazoğlu: 'Tüm çalışmalarımız vatandaşımızın rahatlığı için'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarla ve esnafla sık sık bir araya gelmeye, yanlarında olmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarla ve esnafla sık sık bir araya gelmeye, yanlarında olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar ve esnaflarla sık sık bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Vatan Mahalles'inden Karataş Mahallesi'ndeki vatandaşlarla ve esnafla bir araya geliyor. Başkan Tahmazoğlu ayrıca Belediye hizmet binasına işlemlerini halletmeye gelen vatandaşlarla da sohbet ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman vatandaşlar ile iç içe olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin talep ve önerileri bizim için her zaman değerlidir. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızın sohbetlerine ortak oluyor, birlikte daha güzel bir Şahinbey için istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızla ve esnafımızla da bir araya gelerek, çalışmalarımızla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların memnuniyeti hemşehrilerimizden görmemiz bizleri ayrıca mutlu ediyor. Şahinbey İlçemizi modern şehircilik anlayışıyla buluşturmak için çalışıyoruz. Amacımız Şahinbey'de yaşayan her vatandaşımızın yaşamlarını modern ve çağdaş anlamda kolaylaştırmak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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