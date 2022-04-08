Tahmazoğlu'ndan kitap fuarına davet

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi'nin vatandaşların Ramazan ayını dolu dolu geçirmeleri için 9-17 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği üçüncü kitap fuarı kapılarını açıyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından 9-17 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Şahinbey Okuyor Bu Ramazan ve Her Zaman' Kitap Fuarı 9 Nisan Cumartesi günü saat 13: 30'da kapılarını açacak. Toplam 9 yazar, 9 sanatçı ve 75 yayın evinin katılacağı kitap fuarında, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı destanı anlatan Malazgirt 1071 filmi 12: 00 ve 16: 00 seanslarında yayınlanacak.

"Kitap fuarında buluşalım"

9-17 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan kitap fuarına tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "9-17 Nisan tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde Kitap Fuarımız başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak üçüncü kitap fuarımızı düzenliyoruz. Ekim ayında genel bir kitap fuarı yapmıştık, Şubat ayında da çocuk kitap fuarı düzenlemiştik. Ramazan ayında da dini yayınlar üzerine bir kitap fuarı düzenliyoruz. 9-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan fuar 9 gün devam edecek. Düzenleyeceğimiz fuara 9 yazar ve 9 sanatçı gelecek. 75 yayın evinin katılacağı kitap fuarı saat 11: 00'dan 23: 00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda her gün saat 14: 00'da yazarlarımız okuyucuları ile 21: 00'da da sanatçılarımız sevenleri ile buluşacak. Böylelikle daha çok kitap okuyup, kitabı sevdirmeye ve kitapseverleri daha çok kitap ve yazarlar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimize etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel