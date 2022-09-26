Tahmazoğlu'ndan en büyük ikinci kütüphanede inceleme Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tahmazoğlu'ndan en büyük ikinci kütüphanede inceleme

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Eğitime ve gençlere yönelik projeleriyle gönüllere taht kuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. ürkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Şahinbey'e yapılacağı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Millet Kütüphanemizin imkanlarını saymakla bitmez. Kütüphanemizde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonları ile 40 bin metrekare inşaat alanı ile 24 saat açık Millet Kütüphanemiz şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak. Gençlerimiz için bilgi kaynağı bir alan olacak" dedi.