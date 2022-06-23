Tahmazoğlu kursiyerlerle buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tahmazoğlu kursiyerlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Lider Olgun - Yerel
 - Güncelleme:

Tahmazoğlu kursiyerlerle buluştu Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin en önemli gençlik merkezlerinden olan Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle sohbet edip, öğrencilere spor ayakkabısı hediye etti.

Tahmazoğlu kursiyerlerle buluştu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin en önemli gençlik merkezlerinden olan Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle sohbet edip, öğrencilere spor ayakkabısı hediye etti.

Şahinbey Belediyesine bağlı 209 Sosyal Tesis ve Gençlik Merkezinde her yaştan vatandaşa hizmet verilmeye devam ediliyor. Şahinbey Belediyesinin en önemli Gençlik Merkezlerinden birisi olan ve birçok mahalleye hizmet veren Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

"Vatandaşımız için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal tesislerde her yaştan vatandaşın faydalandığını belirterek, "Biz belediyeciliğe sadece yol, kaldırım, park, asfalt ve temizlik olarak bakmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile kültürden sanata, eğitimden spora birçok konuda projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede değişik bölgelerde hizmete sunduğumuz gençlik merkezi ve sosyal tesislerle vatandaşlarımızı sosyal yaşamın içine çekiyoruz. Gençlik merkezi ve sosyal tesislerimizdeki bilgisayar, okuma-yazma, anasınıfı, el sanatları, makine nakışı, kuaförlük, gitar, bağlama ve satranç kurslarına ek olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına özel kurslara gidemeyen dar gelirli öğrencilerimize eğitim kursu imkanı sunuyoruz. Buralarda eğitim gören öğrenciler önemli başarılar elde ederek, önemli liseleri ve üniversiteleri kazanıyorlar. Ne yapıyorsak vatandaşımız için yapıyoruz onların rahatlığı için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title