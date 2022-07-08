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Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına ulaşmış bulunuyoruz.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Kurban Bayramı dayanışmanın ve yakınlaşmanın adı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı tebrik mesajında, "Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Maneviyatın arttırılması, vatan ve millet sevgisinin pekiştirilmesi ve bu çok ulvi duyguların kuşaktan kuşağa aktarılması için bir vesile olan dini ve milli bayramlar, toplumsal birliği sağlayan, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının gelişerek perçinlendiği, hoşgörünün egemen olduğu ve güzel duyguların paylaşıldığı özel günlerdir. Bu özel günlerde milli ve dini duyguları, inançları, örf ve adetleri uygularken geçmişine bağlı, geleceğine sağlam temeller üzerinde bakabilen insanlar yetişmesinin önemine dikkat çekmeliyiz. Toplum hayatımızda büyük bir önem taşıyan, birleştirici, bütünleştirici özelliği ile bizleri bir araya getiren, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu bayramda halkımızla aynı güzel duyguları paylaşmanın mutluluğunu duyuyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, Bayramın sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Şahinbey Kurban Yerel Haberler

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