Tahmazoğlu 86 yaşındaki marangoz ustasına misafir oldu Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tahta beşik, tahta oyuncak, elek gibi unutulmaya yüz tutmuş olan eşyaları üreten Abdullah Toprakçı'yı Konak Mahallesi'ndeki atölyesinde ziyaret etti.

Tahmazoğlu 86 yaşındaki marangoz ustasına misafir oldu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tahta beşik, tahta oyuncak, elek gibi unutulmaya yüz tutmuş olan eşyaları üreten Abdullah Toprakçı'yı Konak Mahallesi'ndeki atölyesinde ziyaret etti.

Şahinbey İlçesi'ndeki vatandaşlarla ve esnafla sık sık bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Konak Mahallesi'nde tahta beşik, tahta oyuncak, elek gibi unutulmaya yüz tutmuş olan eşyaları üreten 86 yaşındaki Abdullah Toprakçı'yı iş yerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Vatandaşlarımız için çalışıyoruz

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın rahatı için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Ben çocukken mahallemizdeki marangoz ustasının tornaya taktığı işlenmemiş tahtayı şekil verme çalışmasını izlemeyi çok severdim. 82 yaşındaki Abdullah amcamız bu yaşına rağmen halen tahta beşik, tahtadan oyuncak, oklava, çevirgeç, elek ve tahta kaşık gibi eşyalar yaparak geçimini sağlıyor. Abdullah usta gibi ustalar artık neredeyse yok diyebileceğimiz kadar az. Kendisiyle sohbet edip çalışmalarımızla ilgili konuştuk. Onların memnuniyeti bizleri mutlu etti. Vatandaşlarımızın rahatı için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Marangoz ustası 82 yaşındaki Abdullah Toprakçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Senin yaptığın işler ilçemizin yaşamını değiştirdi. Yaptığın tünel, yollar ve tesisler bizler için bulunmaz nimet. Yapılan işlere gözü kör olup görmeyene bir şey diyemeyiz. Herkes bir Fatih Sultan Mehmet, bir Recep Tayyip Erdoğan olamayacağı gibi bir Mehmet Tahmazoğlu'da olamaz. Sabah erken kalkıp çalışmaya başlıyorsun. Senin gibi bir başkan bulunmaz" diye konuştu.