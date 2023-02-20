Tahliye kararı verilen okullarda taşıma işlemi başladı

Küçükçekmece'de tahliye kararı verilen okullarda taşınma işlemleri başladı. Tahliye edilen okulda kızı öğrenci olan Nasıf Şen "Kızım bu okulda okuyordu onun için geldim. Şimdi kızımın gideceği okula bakmaya gidiyorum" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile hasarlı olduğu gerekçesiyle 93 okul ve 2 eğitim merkezi hakkında tahliye kararı verilmişti. Bugün öğrenciler yeni okullarında eğitim ve öğretim görmeye devam ederken, Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu'da tahliye edilince boş kaldı. Sabah saatlerinde Küçükçekmece Belediyesi'nden gelen ekipler okulu taşımaya başladı. Okulun elektrikleri de kesildi.

Tahliye edilen okulda kızı öğrenci olan Nasıf Şen "Kızım bu okulda okuyordu onun için geldim. Devletin verdiği servislerle taşımalı eğitim olacak. Buraya 50 tane servis verilmiş. Şimdi kızımın gideceği okula bakmaya gidiyorum" dedi. - İSTANBUL