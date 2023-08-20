Tahliye borusuna sıkışan kedi için ekipler seferber oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 3 gündür sıkıştığı su tahliye borusundan sesi gelen yavru Kedi, binanın su tahliye borusunun geçtiği sahte kolon kırılarak kurtarıldı.

Olay; Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Canik Sokak'ta bulunan eski bir bankaya ait olan binanın çatısında meydana geldi. 3 gündür sıkıştığı borudan sesi gelen yavru kedi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine resmi ve HAYDİ polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler; ilk önce yavru kedinin sesinin geldiği yeri belirlediler. El yordamıyla kediye ulaşamayan itfaiye ve polis ekipleri ardından binanın içerisine girmek için mülk sahibinden izin aldı. Binaya giren ekipler, tahliye borusunda sıkıştığını belirledikleri kediyi kurtarmak için sahte kolonu kırıp, boruya ulaştılar. Boruyu da keserek kediyi bulunduğu yerden kurtaran Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sevinç yaşadılar.

3 gündür mahsur kaldığı borudan kurtulan yavru kedi, ardından annesi ve 3 kardeşinin yanına döndü. Anne ve diğer 3 yavrunun da 3 gündür sıkışan yavrunun yanından ayrılmadığı öğrenildi. - SAMSUN