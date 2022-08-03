Tahıl yüklü gemi "Razoni" denetim öncesi havadan görüntülendi - Haberler

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Tahıl yüklü gemi "Razoni" denetim öncesi havadan görüntülendi

Tahıl yüklü gemi "Razoni" denetim öncesi havadan görüntülendi Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü "Razoni" yük gemisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den oluşan heyetin...

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Tahıl yüklü gemi "Razoni" denetim öncesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü "Razoni" yük gemisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den oluşan heyetin denetiminden önce havadan görüntülendi.

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