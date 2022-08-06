Ukrayna'dan çıkan ikinci tahıl yüklü gemi "Navıstar" İstanbul açıklarına ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü ikinci gemi "Navıstar" İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı. Gemi; BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından yapılan denetim sonunda yoluna devam edecek.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa Limanı'ndan ayrılan panama bayraklı "Navıstar" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerek İngiltere'ye gidecek.

Öte yandan, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" ve 12 ton mısır taşıyan Türk Bayraklı "Polarnet" isimli gemilerin de önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL