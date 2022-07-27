Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor - Haberler

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Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor

Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor

Ukrayna-Rusya savaşının ardından yaşanan tahıl sevkiyatı krizinin cuma günü çözüme kavuşmasıyla birlikte tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün İstanbul'da açılıyor.

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Ukrayna- Rusya savaşının ardından yaşanan tahıl sevkiyatı krizinin cuma günü çözüme kavuşmasıyla birlikte tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün İstanbul'da açılıyor.

İstanbul'da cuma günü gerçekleştirilen zirveden sonra Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik adımlar atılıyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor. İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alacak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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