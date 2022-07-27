Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor Ukrayna-Rusya savaşının ardından yaşanan tahıl sevkiyatı krizinin cuma günü çözüme kavuşmasıyla birlikte tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün İstanbul'da açılıyor. Ukrayna- Rusya savaşının ardından yaşanan tahıl sevkiyatı krizinin cuma günü çözüme kavuşmasıyla birlikte tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün İstanbul'da açılıyor. İstanbul'da cuma günü gerçekleştirilen zirveden sonra Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik adımlar atılıyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor. İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alacak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Ukrayna Rusya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Tahıl koridoru için Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.