"Tabyalara yürüyüşün başlangıcı burası olsun"

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Eğitimci ve araştırmacı Taner Özdemir, Koca Kurt" lakaplı Kaptan Mehmet Paşa'nın 93 Harbi'nin önemli bir ismi olduğunu ifade etti.

Eğitimci ve araştırmacı Taner Özdemir, Koca Kurt" lakaplı Kaptan Mehmet Paşa'nın 93 Harbi'nin önemli bir ismi olduğunu ifade etti.

93 Harbi'nin unutulmaz kahramanlarından biri olan ve "Koca Kurt" lakabıyla tanınan Kaptan Mehmet Paşa, Aziziye Tabyası'ndaki mücadelesinde aldığı yaraların mikrop kapması sonucu yaklaşık bir yıl sonra şehit oldu. Devlet töreniyle defnedilen Paşa'nın kabri, ancak yedi yıl sonra yaptırılabildi. Bugün, Esat Paşa Camii haziresinde bulunan mezarı, Erzurum'un kahramanlık tarihine ışık tutan önemli bir ziyaret noktası olarak öne çıkıyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, birçok kişinin "Koca Kurt" lakaplı Kaptan Mehmet Paşa'nın Esat Paşa Camii haziresinde defnedildiğini bilmediğini ifade etti. Özdemir, Paşa'nın bilinirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı ve mezarlık alanında, Kaptan Mehmet Paşa'yı anlatan bilgilendirici levhaların yer alması gerektiğini belirtti. Aziziye yürüyüşünde etkinliklerin başlangıç noktası olarak Kaptan Mehmet Paşa'nın kabrinin seçilmesini öneren Özdemir, 93 Harbi kahramanlarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine de dikkat çekti. "Bu tür adımlar, hem Paşa'nın hatırasını yaşatır hem de halkın milli bilinçle bu kahramanlık hikayelerini öğrenmesine katkı sağlar." dedi.

Esat Paşa Camii haziresinde ebedi istirahatgahında yatan Kaptan Mehmet Paşa, Erzurum halkının vefası ve direniş ruhunun sembolü olmaya devam ediyor. Onun adıyla düzenlenecek etkinliklerin, Aziziye kahramanlarının destanını daha geniş kitlelere ulaştırması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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