Tabiat Karabük Projesi Tarımda Büyük Bir Büyüme Sağladı

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Tabiat Karabük (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor) projesinin 2. çeyrekte tarım sektörüne büyük katkı sağladığını açıkladı.

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, doğal zenginlikleri ön plana çıkaran, çevreye duyarlı, üretim amaçlı, vizyon bir proje olan Tabiat Karabük Projesi ile Karabük ve İlçelerinde &100 Safran, &322 Aronya, &250 Karabuğday Ekili alanda artış yaşandığını belirtti. - ZONGULDAK