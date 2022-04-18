Tabelaya çarpan sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyü sahilinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyü sahilinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Erdem Eltutan'ın kullandığı 17 EZ 320 plakalı otomobil, Kuruoba köyü sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tabelaya çarptı. Çarpışma sonrasında sürücü Eltutan olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - ÇANAKKALE