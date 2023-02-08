T70 yangın söndürme helikopterinin İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahalesi devam ediyor Yerel Haberler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, T70 yangın söndürme helikopterinin Hatay'da İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahalesinin devam ettiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, T70 yangın söndürme helikopterinin Hatay'da İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahalesinin devam ettiğini bildirdi. Bakan Kirişci, "İskenderun Limanı'ndaki yangına T70 yangın söndürme helikopterimizin müdahalesi devam ediyor. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız" notuyla sosyal medya hesabından T70 yangın söndürme helikopterinin İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahalesine ilişkin görüntüleri paylaştı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İskenderun Limanı Bekir Pakdemirli Hatay Yerel Haberler

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