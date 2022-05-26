T2 Hattı test sürüşüne başladı - Haberler

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T2 Hattı test sürüşüne başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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T2 Hattı test sürüşüne başladı

Bursa Kent Meydanı-Terminal Tramvay Hattı (T2) test sürüşlerine başladı.

Bursa Kent Meydanı-Terminal Tramvay Hattı (T2) test sürüşlerine başladı.

Bursa'da Kent Meydanı ile Terminal arasında hizmet verecek olan T2 hattında test sürüşleri başladı. 9 bin 445 metre uzunluğunda 11 istasyonlu T2 hattının, T1 hattına entegrasyonu ile birlikte terminalden tramvaya binen vatandaşlar kesintisiz bir şekilde heykele kadar ulaşabilecek. Hattın deneme sürüşlerinin tamamlanmasının ardından haziran ayında da yolcu seferlerinin başlaması planlanıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tramvay, Bursa, Yerel, Haberler

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