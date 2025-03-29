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Suudi Arabistan Ramazan Bayramı'nın Başlangıcını Duyurdu

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Suudi Arabistan, 30 Mart 2025 Pazar gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da aynı tarihte bayram kutlayacak.

Suudi Arabistan, ay takvimine göre Ramazan Bayramı'nın yarın başlayacağını duyurdu.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanı Ramazan Bayramı heyecanı sardı. Suudi Arabistan, ay takvimine göre Ramazan Bayramı'nın yarın başlayacağını duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA), "Yüksek Mahkeme, yarın, 30 Mart 2025 Pazar gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğuna karar verdi" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da yarının bayramın ilk günü olacağını açıklarken, Umman ve İran'da, bayram Pazartesi günü başlayacak. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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