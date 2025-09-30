Suudi Arabistan Milli Günü İstanbul'da Kutlandı

Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Törende İstanbul'da eğitim alan Suudi öğrenciler de yer aldı.

Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Bin Abualnasr'ın ev sahipliğinde İstanbul'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe; Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Suudi Arabistan'ın Ankara Kültür Ataşesi Faysal Asrah, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile İstanbul'da eğitim gören ve mezun olmuş Suudi öğrenciler katıldı. Resepsiyon, Türkiye ve Suudi Arabistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından konuklara, Suudi Arabistan'ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görseller eşliğinde ülkenin ulusal günü hakkında bilgiler verildi. - İSTANBUL