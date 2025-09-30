Haberler

Suudi Arabistan Milli Günü İstanbul'da Kutlandı
Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Etkinliğe, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi ve İstanbul'da eğitim gören Suudi öğrenciler katıldı.

Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Bin Abualnasr'ın ev sahipliğinde İstanbul'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe; Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Suudi Arabistan'ın Ankara Kültür Ataşesi Faysal Asrah, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile İstanbul'da eğitim gören ve mezun olmuş Suudi öğrenciler katıldı. Resepsiyon, Türkiye ve Suudi Arabistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından konuklara, Suudi Arabistan'ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görseller eşliğinde ülkenin ulusal günü hakkında bilgiler verildi. - İSTANBUL

