Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Filistin Uyarısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Suud, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların güvenlik ve barışa katkı sağlamadığını ve Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmanın zamanının geldiğini belirterek, "Uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığını ve ihlallerini sona erdirmek için kararlı adımlar atmaması, bölgesel ve küresel olarak daha fazla istikrarsızlığa ve güvensizliğe yol açacaktır" uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Suud, BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani krize ve uluslararası toplumun eylemsizliğine tepki gösterdi. Filistin halkının çektiği acıların ve uluslararası raporlarda kıtlık olarak geçen Gazze'deki eşi görülmemiş insani krizin "BM ilkelerine ve uluslararası insani hukuka aykırı" olduğunu vurgulayan Al Suud, "İşgal güçlerinin açlık, zorla yerinden etme ve sistematik şekilde öldürme dahil acımasız ve kontrolsüz uygulamaları Filistinlilerin haklarının açıkça ihlal edildiğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu ihlallerin "Filistin halkının tarihi ve yasal haklarını tamamen göz ardı ederek, onların meşru haklarını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını" hatırlatan Al Suud, Filistin sorununun hukuk ve uluslararası meşruiyet çerçeveleri dışında ele alınmasının bölgedeki şiddeti uzattığını ve acıları derinleştirdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'dan İsrail'in saldırılarına kınama

Gazze'ye yönelik askeri operasyonların güvenlik ve barışa katkı sağlamadığını ve Filistin sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmanın zamanının geldiğini belirten Al Suud, "Uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığını ve ihlallerini sona erdirmek için kararlı adımlar atmaması, bölgesel ve küresel olarak daha fazla istikrarsızlığa ve güvensizliğe yol açacaktır" uyarısında bulundu. Uluslararası toplumun eylemsizliğinin ağır sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Al Suud, savaş suçları ile soykırım eylemlerinin artabileceğine dikkat çekti.

Tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağıran Al Suud, Katar'a yönelik saldırıları da dahil olmak üzere İsrail'in uluslar hukuku ihlal eden tüm saldırılarını kınadı.

"Orta Doğu patlamanın eşiğinde"

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ise, İsrail'in eylemleri nedeniyle bölgede yükselen tansiyona dikkat çekerek, "Orta Doğu patlamanın eşiğinde" uyarısında bulundu. Filistinli sivillerin "işlemedikleri bir günah yüzünden en iğrenç İsrail eylemlerine" maruz kaldığına vurgu yapan Abdellaty, Mısır'ın Katar ve ABD ile birlikte ateşkes için baskı yaptığını ve "bölgeye insani yardım girişinin bir öncelik olması gerektiğini" ifade etti. "Mısır, Filistin davasının tasfiyesi için kullanılan bir kapı değildir ve olmayacaktır. Yeni bir Nakba'nın ortağı asla olmayacağız" hatırlatmasında bulunan Abdellaty, ABD BaşkanI Donald Trump'a "Gazze'ye karşı yürütülen haksız savaşı sona erdirme" konusundaki çabaları için teşekkür etti.

"Bölge, bağımsız Filistin Devleti olmadan istikrara kavuşamaz"

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "etnik temizlik suçu" olduğunu ve buna şiddetle karşı çıktıklarını vurgulayan Abdellaty, Filistin devletini tanıma konusundaki "cesur kararları" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bağımsız bir Filistin Devleti'nin gerekliliğine vurgu yapan Abdellaty, "Başkaları güvende olmadığında İsrail de güvende olamaz. Bölge, bağımsız bir Filistin Devleti olmadan istikrara kavuşamaz" dedi. - NEW YORK