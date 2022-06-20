Suudi Arabistan'da hacı adaylarının işlemlerini Türkçe bilen personel yapıyor - Suudi Arabistan'da hacı adaylarının işlemlerini Türkçe bilen personel yapıyor Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki uluslararası havalimanında Türkçe bilen yolcu hizmetleri personeli, Türk hacı adaylarının pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. - Suudi Arabistan'da hacı adaylarının işlemlerini Türkçe bilen personel yapıyor RİYAD - Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki uluslararası havalimanında Türkçe bilen yolcu hizmetleri personeli, Türk hacı adaylarının pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Türkiye'den hacı adayları Suudi Arabistan'a gitmeye başladı. Ülkeye ulaşan hacı adaylarında havaalanlarında Türkçe bilen personeller yardımcı oluyor. Medine kentindeki Prens Muhammed bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Türk vatandaşlarının pasaport işlemlerini, Türkçe bilen Suudi kadın yolcu hizmetleri personeli gerçekleştiriyor. Suudi basınında personelin görüntüleri yayınlanırken, kadın çalışanın hacı adaylarının işlemlerini kolaylaştırdığı ifade edildi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı saha ekipleri Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda ve Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda iletişimi kolaylaştırmak için 13'ten fazla dilde hizmet veriyor. Suudi Arabistan, Covid-19 salgının başlamasının ardından ilk kez bu yıl yabancı hacı adaylarını ülkeye kabul ediyor. İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Yerel Yerel Güncel Haberler

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