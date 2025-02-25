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Sütlük Köyü Muhtarı Erol Aynur Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sütlük Köyü Muhtarı Erol Aynur Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Bilecik'te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sütlük Köyü Muhtarı Erol Aynur, hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hayatını kaybeden Bilecik merkez Sütlük Köyü Muhtarı Erol Aynur gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Sütlük Köyü Muhtarı Erol Aynur hayatını kaybetti. Aynur'un cenazesi kılınan öğlen namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye başta siyaset olmak üzere bir çok kesimden çok sayıda seveni katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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