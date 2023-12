Süt Ürünlerine Yüzde 25 Zam Geldi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kahvaltılık ürünler satan Tekin Topbaş, süt ünlerine yine zam geldiğini, vatandaşlarında alım güçlerinin iyice düştüğünü ifade etti. Topbaş "Süt ürünlerine evet bu ay başı yine yüzde 25 zam geldi. Zamdan dolayı da tabii ki pahalandı ürünler. Bunu artık bu ay içerisinde göreceğiz müşterilerin tepkisini. Ama büyük bir ihtimal yine tepki gösterecekler pahalı olduğu için" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kahvaltılık ürünler satan Tekin Topbaş, peynire yüzde 25 zam geldiğini söyledi. Zamlardan dolayı vatandaşların yine tepki göstereceğini ifade eden Tekin Topbaş şöyle konuştu:

"Süt ürünlerine evet bu ay başı yine yüzde 25 zam geldi. Zamdan dolayı da tabii ki pahalandı ürünler. Bunu artık bu ay içerisinde göreceğiz müşterilerin tepkisini. Ama büyük bir ihtimal yine tepki gösterecekler pahalı olduğu için. Zaten bir süt ürünleri değil yani, genelleme her şeye zam geliyor her ay. Hiçbir şey değişmiyor. Peyniri yarım kilogram, yarım kilogram, artık 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram çok nadir alan, çok az yani. Yumurta gezen tavuk, köy yumurtası. Şu an tanesi 4 lira. Mecbur olduğu için insanlar tabii ki 20 tane almak biraz sıkıntı oluyor, 10 tane, 5 tane alan bile var yani öyle söyleyeyim."