Susuz'da şehit aileleri bayramda unutulmadı

Susuz'da Ramazan Bayramı'da şehit aileleri ve gaziler unutulmadı. Kaymakam Hacıismailoğlu, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek onların yanında olduğunu gösterdi. Kaymakam Hacıismailoğlu, ilçe protokolüyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, vatan için canını ortaya koyan kahramanların aileleriyle yakından ilgilendi.

Ziyaretler sırasında ailelerle sohbet eden Kaymakam Hacıismailoğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Ailelerin bayramlarını kutlayan Hacıismailoğlu, onların istek ve taleplerini dinleyerek gereken desteğin sağlanacağını belirtti.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit yakınları ve gaziler de bu anlamlı günde unutulmadıkları için memnuniyetlerini dile getirdi. Kaymakam Hacıismailoğlu, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız. Onların acılarını paylaşıyor, bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Vatanımız için fedakarlık gösteren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaymakam Hacıismailoğlu, daha sonra Ramazan Bayramı'nda mesai mevhumu gözetmeden görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - KARS