Süs tavukları podyuma çıkacak

Ulusal Fuarcılık tarafından organize edilen kedi, köpek, kuş ve balık türlerinin bulunduğu başkentin tek pet fuarında süs tavukları için güzellik yarışması düzenleniyor. Ankara Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, "Hayvanlarımızı ırk standartlarına göre yarıştırıyoruz" dedi.

Ankara'nın tek pet fuarı olma özelliğini taşıyan fuar Altınpark'ta açıldı. 18 Eylül'e kadar devam edecek olan fuara dileyenler kendi evcil hayvanlarıyla da katılabilecek. Kedi, köpek, kuş, balık türleri, ırk yarışmaları evcil hayvan defilelerinin gerçekleştirileceği fuarda aynı zamanda çeşitli ırklara ve özelliklere sahip olan kümes hayvanları için de ayrı bir yarışma düzenlenecek. Kümsey hayvanları yarışmasının hakemlerinden Ankara Süs Tavukları, Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, "Kümes hayvanlarını gösterilerde değerlendiriyoruz. Hayvanlarımızı ırk standartlarına göre yarıştırıyoruz. Hayvanların yazılı standartları var. Elimizde kitapçıklarımız var. Hangisinin hangi özellikte olması gerektiği belirleniyor. İbiklerindeki diken standartlarına kadar, renklerine kadar, kanat tutuşlarına kadar belirli standartları ve özellikleri var. Bu standartlara göre bakıyoruz ve değerlendirmelerini yapıyoruz. En yüksek puan aşağı yukarı 97'lerde, 90'lara kadar puan alıyorlar. Bunun sonucunda da ödüllendirmelerimiz oluyor" diye konuştu.

"Hakemler olarak bizler de kontrollerimizi yapıyoruz"

Hayvanların kafeslere girmeden önce belirli bir sağlık taramasından geçtiğini vurgulayan Gökgöz, "Hayvanlar ilk kafeslere girerken sağlık ekibimiz oluyor ve kafeslere girmeden önce parazitleri var mı, herhangi bir hastalıkları var mı diye kontrollerden geçerek kafeslere giriyor. Ayrıca biz hakemler olarak değerlendirme yaparken, veterinerlerin gözünden kaçmış olabilecek parazit rahatsızlıkları var mı, solunum rahatsızlıkları var mı, genel görünüşlerinde sorun var mı diye bizler de kontrollerimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz ki civcivler yumurtadan çıkıyor bunun için de bahar ayının gelmesi gerekiyor. Şubat ve mart aylarında üretim sezonumuz oluyor. Şubat ve mart aylarında civcivlerimizi kuluçkadan çıkartırız. Bakım sürecine gireriz. Civciv büyütme yemleri ve ilave proteinlerle yetişkin hale geldiklerinde de piliç yetiştirme yemleriyle besleriz. Sonraki süreçte de zaten nerdeyse normal formların ulaşmış oluyorlar. Yarışmalık seyirlere gelmiş oluyorlar. Yan tarafımızda Brahma ırkı var. En uzun gelişen ve irilikte en iri ırklardır. Aşağı yukarı bir yarışma pozisyonuna gelebilmesi için 10 aya ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

"Huzursuz bir ortam görmüyor"

Yarışma öncesinde hayvanlara bulundukları ortama alışabilmeleri için kafes eğitimleri verdiklerini ifade eden Gökgöz, "Yarışmaya gelmeden önce kafes eğitimleri vermeye başlıyoruz. Kafeste nasıl durması gerektiğini öğreniyor. Huzursuz bir ortam görmüyor. Zaten burada da yem, su ve vitamin takviyeleri yapıldığı için herhangi bir sıkıntı ve problem yaşamıyorlar. Bizde her ırkın grupları var. 20 hayvanın içerisinde bir tavuğu ve bir horozu şampiyon yapıyoruz. Bir tane de onur ödülü veriyoruz. Gruplar kendi aralarında şampiyonlarını belirliyorlar. Bu şampiyonların içinde de salonun en iyisini seçiyoruz" diye konuştu. - ANKARA