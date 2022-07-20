Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
İhlas Haber Ajansı - Ardacan Uzun - Yerel
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Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu Kocaeli'de serinlemek için süs havuzuna giren çocuklar faciaya adeta davetiye çıkardı.
Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
KOCAELİ - Kocaeli'de serinlemek için süs havuzuna giren çocuklar faciaya adeta davetiye çıkardı. Havuzdaki tehlikeye rağmen, çocukların neşesi dikkat çekti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, girilmesi yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, faciaya adeta davetiye çıkardı. Kent Meydanı'nda bulunan ve girişinde, 'Havuzda elektrik tesisatı bulunduğundan dolayı, girilmesi tehlikeli ve yasaktır' yazısı bulunan havuzda bir grup çocuk yüzdü. Herkesin şaşkın bakışları arasında havuza atlayan çocuklar adeta faciaya davetiye çıkardı.
Havuzda yüzen çocuklar, yanında bulunan banklarda güneşlenmesi ihmal etmedi.
İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - Yerel