Sürücünün otomobildeki örümcek ile imtihanı Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta otomobilin içindeki örümceği fark eden kadın sürücü, "Rica ediyorum gider misin şu camı açtım gideceksin buradan" dedi. Kahramanmaraş'ta otomobilin içindeki örümceği fark eden kadın sürücü, "Rica ediyorum gider misin şu camı açtım gideceksin buradan" dedi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında otomobiline örümcek giren kadın sürücü, camdaki örümceği uzun bir süre fark etmedi. Seyir halindeyken video çeken sürücü kırmızı ışıkta durduğunda camdaki örümceği görünce otomobilden inerek kaçtı. Camı açıp bir süre örümceğin kendiliğinden gitmesini bekledi. Sürücü örümceğe, "Rica ediyorum gider misin şu camı açtım gideceksin buradan" diye de dert yandı. Yaklaşık 1.5 saat sonra vatandaşların yardımıyla örümcek arabadan çıkarıldı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Sürücünün otomobildeki örümcek ile imtihanı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.