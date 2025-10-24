Haberler

Sürücünün Kediyi Kurtarma Çabası Takdir Topladı

Sürücünün Kediyi Kurtarma Çabası Takdir Topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir sürücü, araba çarpması sonucu yolda hareketsiz yatan kediyi kurtarmak için kalp masajı yaptı. Sürücünün başarılı müdahalesi sonrası kedi, yeniden hareket etmeye başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir sürücü, araba çarpması sonucu yolda hareketsiz yatan kediye kalp masajı yaparak ölmesine engel oldu.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arabasıyla çocuklarını okula götüren Süleyman Cücük, yolda bir aracın çarptığı kediyi fark etti. Hareketsiz halde yatan kediyi görünce aracını durduran Cücük, zaman kaybetmeden kalp masajı yapmaya başladı. Kediye kalp masajı yapan Süleyman Cücük'ün çabaları sonuç verdi. Küçük kedi bir süre sonra hareket etmeye başladı. Durumu kontrol etmek için bir süre yanında bekleyen Cücük, kedinin yeniden ayağa kalkarak gözden kaybolduğunu belirtti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Süleyman Cücük'ün davranışı, izleyenlerin takdirini topladı.

Kedinin yaptığı müdahaleden sonra hareket ettiğini görünce mutlu olduğunu belirten Süleyman Cücük, "Sabah çocukları okula götürürken yolda kediye araba çarptığını gördüm ve hemen arabayla durdum. Bir an önce kalp mesajı yaptım. İnşallah düzelir diye uğraştım ve umudumuz kaybolmadı. Kedi güzelce ayağa kalktı. Bir müddet kendine gelmedi ama toparladı. Toparladıktan sonra da kendi kendine yürüyüp gitmesini gördük çok şükür. Güzel bir sabah oldu bizim için" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Masada 3 olasılık var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.