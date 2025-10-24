Sürücünün Kediyi Kurtarma Çabası Takdir Topladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir sürücü, araba çarpması sonucu yolda hareketsiz yatan kediye kalp masajı yaparak ölmesine engel oldu.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arabasıyla çocuklarını okula götüren Süleyman Cücük, yolda bir aracın çarptığı kediyi fark etti. Hareketsiz halde yatan kediyi görünce aracını durduran Cücük, zaman kaybetmeden kalp masajı yapmaya başladı. Kediye kalp masajı yapan Süleyman Cücük'ün çabaları sonuç verdi. Küçük kedi bir süre sonra hareket etmeye başladı. Durumu kontrol etmek için bir süre yanında bekleyen Cücük, kedinin yeniden ayağa kalkarak gözden kaybolduğunu belirtti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Süleyman Cücük'ün davranışı, izleyenlerin takdirini topladı.

Kedinin yaptığı müdahaleden sonra hareket ettiğini görünce mutlu olduğunu belirten Süleyman Cücük, "Sabah çocukları okula götürürken yolda kediye araba çarptığını gördüm ve hemen arabayla durdum. Bir an önce kalp mesajı yaptım. İnşallah düzelir diye uğraştım ve umudumuz kaybolmadı. Kedi güzelce ayağa kalktı. Bir müddet kendine gelmedi ama toparladı. Toparladıktan sonra da kendi kendine yürüyüp gitmesini gördük çok şükür. Güzel bir sabah oldu bizim için" diye konuştu. - OSMANİYE