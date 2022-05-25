Sürücü adaylarına son ders jandarmadan - Haberler

İzmir'de İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından "Sürücü Adaylarına Son Ders Jandarmadan" sloganı çerçevesinde sürücü adaylarına yönelik trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İzmir'de faaliyet gösteren sürücü kurslarında eğitim gören sürücü adaylarına yönelik "Sürücü Adaylarına Son Ders Jandarmadan" sloganıyla İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ekipleri tarafından eğitimler verildi. Jandarma ekipleri Menemen ve Menders ilçelerinde sürücü adaylarına genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, araca binmeden önce, araca binince yapılması gereken kontroller, trafikte seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik denetimlerinde istenilen belgeler hakkında bilgiler verildi.

Öte yandan il genelinde tüm İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde benzer proje çalışmalara devam edileceği aktarıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel