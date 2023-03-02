Sürü halindeki dağ keçileri böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonuyla görüntülendi.

İlçenin Yeşilyurt köyünde yaşayan Melik Bilici isimli vatandaş, aracıyla köyü gitti sırada sürü halinde dolaşan dağ keçileriyle karşı karşıya geldi. Karlı yamaçlarda dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kaydeden Melik Bilici, "İnsanoğlu doğaya zarar vermese tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Bizde köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız, onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Bende köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin" dedi.