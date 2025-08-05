Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü sürüyor
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Yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşü sürüyor.

Yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşü sürüyor.

Yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar, savaşın sona ermesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor. Gönüllü olarak gerçekleştirilen dönüşlerde, kimi gençliğini burada geçirdiğini anlatırken kimisi de ülkesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'dan gelen 19 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Mahmut Kartal, "13 yıl önce geldik. Burada ortaokulu bitirdim, sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladım. Türk ve Kürt arkadaşlarım oldu. İnsanlar gerçekten çok iyiydi, çok arkadaş edindim. Türkiye'de zamanım güzel geçti. Ama artık savaş bitti, Allah'a şükür ülkemize dönüyoruz. Suriye yavaş yavaş düzeliyor. Türk arkadaşlarımı çok seviyorum, herkese selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Türkiye'de doğup büyüdüğünü belirten 10 yaşındaki İlef Halil, "Burada büyüdüm. Çok güzel arkadaşlarım oldu, çok eğlendim. Burada 4. sınıfa kadar okudum, Suriye'de devam edeceğim. Türkçe eğitim almaya devam edeceğim. Türkiye'yi çok sevdim, hatıralarım burada kaldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye çocuk yaşta geldiğini ve burada bir meslek sahibi olduğunu belirten Hasan İdo, "Babamı kaybettikten sonra okul hayatım yarım kaldı. Su tesisatçılığına başladım. Kırklareli'nde ustalığı öğrendim, mesleğimi Suriye'de sürdüreceğim. Türk abilerimden çok şey öğrendim. Allah'ın izniyle artık ülkemde hayatımı kuracağım. Türkiye'ye, Türk halkına ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Bugün bile yardım ediyorsunuz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Türkiye'de çok güzel zamanlarının geçtiğini belirten 12 yaşındaki Hasan Hüseyin, "Türkiye'de 11 yıl geçirdim. Mersin'de, İstanbul'da çok güzel zamanlarım oldu. Şimdi Halep'e dönüyoruz çünkü orada akrabalarımız var. Küçük bir evimiz var, uygun olursa kalacağız. Değilse başka bir çözüm bulacağız. Türkiye'yi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok seviyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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