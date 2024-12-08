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Gaziantep'te Suriyeliler, Şam'ın Kontrolünü Muhaliflere Kaptırmasından Dolayı Kutlama Yapıyor

Gaziantep'te Suriyeliler, Şam'ın Kontrolünü Muhaliflere Kaptırmasından Dolayı Kutlama Yapıyor
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Suriye'nin başkenti Şam'a muhaliflerin girmesiyle Esad rejiminin sona ermesi, Gaziantep'teki Suriyelileri sevince boğdu. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönecekleri için mutluluk duyduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönecekleri için mutlu olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk halkına teşekkür ettiklerini söyledi.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı. 13 yıldır Türkiye'de mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüklerini belirten Suriyeliler, yaşamlarının devamına kendi ülkelerinde devam ettireceklerini ifade ettiler.

"Mutluluktan bugün sabaha kadar uyuyamadım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz"

Suriye'ye dönecekleri için mutlu olduğunu söyleyen Ruha El Hakim, "Şükürler olsun bize bugünleri gördük. Beşşar Esad gitti. Beşşar Esad'ı destekleyenler de onunla birlikte gitsin. Mutluluktan bugün sabaha kadar uyuyamadım. Biz de en kısa zamanda kendi ülkemize dönmek istiyoruz. Türkiye'de yaşayan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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