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Suriyeliler ülkelerine dönmenin heyecanını yaşıyor

Suriyeliler ülkelerine dönmenin heyecanını yaşıyor
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Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli mülteci, ülkelerinin özgürlüğe kavuşması ile yollara düştü.

Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli mülteci, ülkelerinin özgürlüğe kavuşması ile yollara düştü. Türkiye'nin birçok şehrinden Kilis'e gelen Suriyeliler, buradaki işlemlerinin ardından yıllarca ayrı kaldıkları yurtlarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması ile yeni bir dönemin kapılarının açıldığı ülkede, Esad zulmünden kaçan binlerce Suriye vatandaşı da topraklarına dönme kararı aldı. Muhaliflerin iktidarı ele geçirmesi ile barış ve huzur ortamının geldiği Suriye'nin yeniden inşası için çalışmalar sürerken, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda da yoğunluk yaşanıyor. Bir taraftan her gün yüzlerce tır kapıdan geçerek Suriye'ye inşaat malzemesi ve yardım götürürken, yıllarca Türkiye'de bulunan mülteciler de ailece yurtlarına dönüyor. Günün her saati çeşitli illerde yaşayan mülteciler Kilis'e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelip buradan ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

"Vatanıma dönünce berber dükkanı açacağım"

10 yıl önce Suriye'nin Humus şehrinde Esad'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye yerleşen Talal Budo, katil diktatörün devrilmesi ile yeniden şehrine dönmek için geldiğini söyledi. Herkesin Suriye'ye dönmek için hazırlandığını belirten Talal Budo, "Türk halkına teşekkür ediyoruz. Herkes inşallah Suriye'ye dönüyor. 10 yıldır buradayım memnun kaldım. Benim dönerci, berber mobilyacı mesleklerim var. Ama vatanıma dönünce berber dükkanı açacağım" dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a binlerce kez teşekkür ve selamlar"

Bir diğer mülteci Faruk Diri de Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Ailem ve ben dua ediyorduk hep. Alemlerin Rabbi Allah'a şükürler olsun, ülkem güzelleşti. Türk devletine minnettarız ve sözünde durdu. İnsanların birçoğu minnettar. Suriye ve Türkiye tek ülkedir, Suriye halkı ve Türk halkı ile aramızda bir fark olmadığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a binlerce kez teşekkür ve selamlar. Misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz ve Türk halkına da misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yine Suriye'den geldiğinde 1 yaşında iken şimdi 14 yaşında olan Abdulfettah Mathar'da yıllar sonra hiç görmediği memleketine gitmenin heyecanını yaşayan isimlerden biri. Türkiye'nin çok güzel olduğunu ifade eden Mathar, "Ben Antep'ten geliyorum. Burası çok güzel buraya alıştım. Nasıl oralarda yapacağım zor olacak benim için. Esad gitti hayat daha kolay olacak orda İnşallah daha gelmesin." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz özgürleşti, artık eve dönüyoruz"

Yıllar önce Halep'ten Esad'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İstanbul'da yaşayan Muhammet Farih ise misafirperverliği için Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükürler olsun ülkemiz özgürleşti, artık eve dönüyoruz" şeklinde konuştu.

"Allah hepinizden razı olsun"

8 yıl önce yine ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Arapça öğretmeni olan Amir Hadit de Adana'da tekstil işinde çalıştığını ancak savaşın bitmesi ile ülkesine dönme kararı aldığını söyledi. Türkiye'ye kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Hadit, "Allah hepinizden razı olsun. Şimdi memlekete dönüyoruz. Halen ne olacağı belli değil ama her şey çok güzel olacak. İnşallah yine öğretmenlik mesleğime kaldığım yerden devam edeceğim" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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