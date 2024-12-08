Suriyeliler, Esed Rejimi'nin Son Bulmasını Kutlamak İçin Baklava Dağıttı
Konya'nın Kulu ilçesinde, Suriye'de muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından Suriyeliler, araç sürücülerine baklava ikram ederek sevinçlerini kutladı.
Konya'nın Kulu ilçesinde, Suriye'de Esed rejiminin son bulmasının ardından Suriyeliler tarafından baklava dağıtıldı.
Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi Konya'da yaşayan Suriyeliler tarafından büyük sevinç ile karşılandı. Kulu ilçesinde Konya - Ankara kara yolunda bulunan kırmızı ışıkta Suriyeliler tarafından araç sürücülerine baklava ikramında bulunuldu. Yakın zamanda Suriye'ye geri döneceklerini ifade eden Suriyeliler, kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti. - KONYA