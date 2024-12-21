Suriyeliler, Esad Rejiminin Sona Ermesiyle Ülkelerine Dönmeye Başladı

Yıllardır yurtlarından uzak kalan Suriyeliler, Esad rejiminin sona ermesinin ardından huzur ve barış içinde yaşamak amacıyla ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Esad rejiminin sona ermesiyle Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan her gün yüzlerce Suriyeli mülteci, gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeye devam ediyor. Suriye'deki Baas rejiminin 61 yıl sonra sona ermesi ve devrik lider Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından, Suriye'den göç eden vatandaşların yurtlarına dönüş süreci hız kazandı. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na her gün yüzlerce Suriyeli mülteci gelerek, işlemlerinin ardından gönüllü olarak yurtlarına dönüyor.

Yıllarca Esad rejiminin zulmünden kaçan Suriyeliler, artık huzur içinde yaşamayı umut ederek Suriye topraklarına geri dönüyor. Dönüş yapan mülteciler, "Esad rejiminin sona erdiği, barış ve huzurun hüküm sürdüğü Suriye'de yeniden yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, ülkelerinin yeniden ayağa kalkması için katkı sağlamak üzere geri döndüklerini belirtiyor.

Suriye'deki barış sürecine katkı sağlamak amacıyla ülkelerine dönmeyi tercih eden Suriyeli mülteciler, aynı zamanda yurt dışındaki diğer Suriyelilere de çağrıda bulunarak, bir an önce Suriye'ye dönüp bu sürece destek vermelerini istiyorlar. - KİLİS