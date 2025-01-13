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Suriyeliler, Erdoğan'ı Emevi Camii'nde Namaz Kılmaya Davet Etti

Suriyeliler, Erdoğan'ı Emevi Camii'nde Namaz Kılmaya Davet Etti
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Başkent Şam'da toplanan Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya davet etti. Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ederken, açtıkları pankartta 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya'da namaz kıldığımız gibi Emevi Camii'nde de sizinle namaz kılmak istiyoruz' ifadesine yer verdiler.

Suriyeliler, başkent Şam'da pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya davet etti.

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor. Başkent Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'ye gelmesi için çağrıda bulundu. Suriyeliler, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya'da namaz kıldığımız gibi Emevi Camii'nde de sizinle namaz kılmak istiyoruz" yazılı pankart açtı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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