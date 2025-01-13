Suriyeliler, Erdoğan'ı Emevi Camii'nde Namaz Kılmaya Davet Etti

Suriyeliler, başkent Şam'da pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya davet etti.

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor. Başkent Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'ye gelmesi için çağrıda bulundu. Suriyeliler, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya'da namaz kıldığımız gibi Emevi Camii'nde de sizinle namaz kılmak istiyoruz" yazılı pankart açtı. - ŞAM