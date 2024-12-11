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Suriyeliler Beşar Esad’ın Devrilmesini Sevinçle Karşılıyor

Suriyeliler Beşar Esad’ın Devrilmesini Sevinçle Karşılıyor
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Beşar Esad'ın devrilmesiyle İzmir'deki Suriyeliler, ülkelerine dönmeyi planlıyor. Bazı esnaf 1-2 ay içinde dönüş hazırlığı yaparken, eşyalarını internetten satışa çıkarıyor.

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İzmir'de yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip ederken, Suriyeli bazı esnaf dönüş için hazırlık yaptığını, 1-2 ay içerisinde dönmek istediğini belirtiyor. Rejimin çökmesinin ardından Suriyeli vatandaşlar, internet üzerinden ilanlar vererek geri dönüş için eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.

İzmir'de, Suriyeli vatandaşların en çok yaşadığı bölgelerden biri de Konak ilçesine bağlı Basmane bölgesi. Ülkelerinde başlayan iç savaş sonrası İzmir'e gelen ve yerleşen Suriyeler, Beşar Esad'ın devrilmesini sevinçle karşılıyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Suriyeli bazı esnaf, 1-2 ay içerisinde ülkelerine dönmek istediğini söyledi. Yavaş yavaş hazırlık yaptıklarını ifade eden esnaf, akrabalarının Suriye'de bulunduğunu ve orada yaşamak istediğini ifade ediyor.

Bazısı dükkan kapattı, bazısı dönüş hazırlığında

Diyaaddin Salim isimli esnaf, ailesinin Şam'da olduğunu anlattı. 2-3 içerisinde Suriye'ye dönmek istediğini aktaran Salim, hazırlıklara başladıklarını dile getirdi. Diyaddin Salim, "Türkiye'yi çok seviyorum, çok güzel. Bize kapısını açtı. Ülkemizdeki gelişmeleri merakla takip ediyoruz. Ekonomik olarak biraz zorlanıyoruz; kira, su, elektrik pahalı. Suriye'de evimizde var. Evliyim, 4 çocuğum var. Hepsi burada, beraber gideceğiz" dedi.

Kimi esnaf ise Türkiye'ye yerleştiğini, hayatlarından memnun olduğu dile getirirken, bazı esnafın dükkanını kapattığı ve ülkesine döndüğü öğrenildi.

İnternetten eşya ilanları veriliyor

Rejimin çökmesinin ardından İzmir'de yaşayan Suriyeli vatandaşlarında internet üzerinden eşyalarını satışa çıkardığı görüldü. Sosyal medya üzerinde çok sayıda eşya ilanının yer aldığı gözlemlenirken, ilanlarda "acil" yazılarının yazması dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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