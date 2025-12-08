Haberler

Şanlıurfa'daki Suriyelilerden Esad Yönetiminin Devrilmesinin Yıl Dönümünde Kutlamalar

Şanlıurfa'da, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda Suriyeliler halaylar çekti, havai fişek attı ve çeşitli sloganlar attı. Kutlama, güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

(ŞANLIURFA) - Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin birinci yıl dönümü Şanlıurfa'daki Suriyeliler tarafından halaylarla kutlandı.

Topçu Meydanı'nda bir araya gelen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeliler havai fişekler attı, danslar etti, halaylar çekti.

Ülkelerinin bayraklarını açan Suriyeliler çeşitli sloganlar da attı.

Topçu Meydanı'ndaki kutlamalar güvenlik önlemleri altında yapıldı. Belirlenen alanın dışında kutlama yapmak isteyenlere polis izin vermedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
title